68 Aksaray Belediyespor, Ordu hazırlıklarını tamamladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, ligin ikinci haftasında konuk olacağı 57 Orduspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hafta başında kullanılan 1 günlük iznin ardından salı günü Teknik Direktör Mustafa Ceviz yönetiminde antrenmanlara başlayan 68 Aksaray Belediyespor çalışmalara İskenderunspor maçında adale yırtılması yaşayan genç oyuncusu Furkan Gedik’ten yoksun çıktı. Afyon kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle ilk devreyi kapatan Halil Uysal ve Furkan Gedik haricinde tam kadro yapılan antrenmanların Aksaray’daki hazırlıkları bugün itibariyle tamamlandı. Dağılgan Spor Tesisleri'nde başlayan son antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik heyetin fizik çalıştırması ile başlayan antrenman açmagerme ile devam etti. Açma germenin ardından kondisyon çalışması yapıldı. Kondisyon çalışmasının yerini çift kale maç yapıldı.

Hafta sonu Ordu’da yapılacak olan ikinci hafta karşılaşmasını değerlendiren Teknik Direktör Mustafa Ceviz, "İnşallah bu içeride kaybettiğimiz 2 puanı deplasman maçında Ordu’da galibiyet alarak telafi etmek istiyoruz. Ordu takımının da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Rakiplerimiz arasında, 3. Lig 2. Grup'ta birçok takımın iyi olduğunu ve şampiyonluk hedefi ile sezona başladığını söyleye bilirim. Bunlardan bir tanesinde Orduspor. Onlar da bizim gibi şampiyonluk hedefi ile başladı. Umarım güzel bir maç olur. Bütün düşüncemiz maçı galibiyetle bitirmek" dedi.

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