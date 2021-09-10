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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’ın Aşıklısından Türkiye’ye örnek proje

İHA

Aksaray’ın Aşıklısından Türkiye’ye örnek proje

Aksaray Valiliği öncülüğünde Gülağaç Kaymakamlığı tarafından 2 yıl önce kurulan Aşıklı Kooperatifinde çalışan kadınların emekleri ile kurulan lokantada iş ihtiyacı olan kadınlara istihdam sağlanırken, sokak hayvanlarının beslenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.
Aksaray’da 2 yıl önce göreve geldiği Gülağaç ilçesinde kadın gücünün yansıtılması ve kadınların istihdamı için ilçeye bağlı tarihi Aşıklı Höyükten esinlenen Kaymakam Elif Nur Saçal, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aşıklı Kadın Kooperatifini kurdu. Bölgenin yöresel lezzetlerini doğal ürünler ile üretmek için kurdukları kooperatifte kadınların istihdamı sağlanarak bugüne kadar 55 kadın kooperatifte görev alırken, Türkiye’ye örnek olan proje ülkede ilk olan bir çalışmaya imza attı. Kendi kurdukları seralardan elde ettikleri ürünlerle yöresel ürünleri üreten kooperatif 2 yılın sonunda bir de lokanta açtı. İlçe merkezine açılan lokantada yine kadınlar istihdam edilirken, sokak hayvanlarının beslenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyaçları karşılanmaya başladı. 1 milyon 50 bin TL maliyetle 10 bin 500 metrekare alanda kurulan serada üretilen doğal sebze ve meyveler Aşıklı’nın üretim tesislerinde kadınların elinden hazırlanan yöresel ürünlerle buluşuyor. Üretim tesislerinde yapılan yöresel ürünler ise yemek, tatlı ve ambalajlanmış ürün olarak lokantada satılıyor. Lokantada tabakta kalan yemekler kutularda biriktirilerek sokak hayvanlarına verilirken, tencerelerde kalan yemekler ise sefer tasları ile ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Aynı zamanda askıda yemek var projesi ile hayırsever vatandaşların bağışları yemek ve yöresel ürün olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Tüm işler bu lokantada toplanıyor
Aşıklı Kooperatifinin en önemli noktası ve tüm işlerin toplamının kurdukları lokanta olduğunu vurgulayan Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, “Şöyle söyleyeyim. Bütün şeylerin toplamı aslında bu lokanta, burada 4 tane genç kızımız çalışıyor. Üniversite mezunu, hem ilçelerindeler hem ailelerine destek oluyorlar hem de çalışıyorlar. Lokantamızda sulu yemek yapıyoruz. Kadınlarımız aynı zamanda profesyonel aşçılık eğitimi alıyorlar. Orada aldıkları, orada öğrendikleri yemekleri gündüz müşterilerine, hemşerilerimize sunuyorlar. Tabakta artan yemekleri sokak hayvanlarına veriyoruz. Tencerede artan yemeklerimizi de akşam ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Bunun dışında askıda yemek uygulamamız var. Biliyorsunuz Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bir askıda ekmek uygulaması vardır. Bizde de askıda yemek uygulaması var. Bağış yapmak isteyen müşterilerimiz buraya bağış yapıyorlar. Bizde ihtiyacı olan ailelerin yemeklerini karşılıyoruz. Bunun dışında kadınlarımız toplu yemek düğünlere, cenazelere, sünnet gibi törenlere toplu yemek yapıyorlar. Bu şekilde istihdam olmuş oluyorlar. Kendi paralarını kanıyorlar. Evlerine ekmek götürüyorlar” diye konuştu.

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