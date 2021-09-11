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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO ticari defterleri ücretsiz vermeye başladı

İHA

ATSO ticari defterleri ücretsiz vermeye başladı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yeni bir hizmeti daha hayata geçirerek yeni kurulan şirketlere Genel Kurul Müzakere, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Defteri, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter defterini ücretsiz vermeye başladı.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, amacın hizmet ve üyelere her alanda katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize ücretsiz verdiğimiz hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uygulamaya geçirdiğimiz hizmet kapsamında odamız tarafından yeni kurulan şirketlerimize defterleri ücretsiz olarak vereceğiz. Odamıza kayıt olan yeni bir üyemizin tutmak zorunda olduğu Genel Kurul Müzakere, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Defteri, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter defteri Ticaret Sicil Müdürlüğümüz tarafından kendilerine teslim edilecek. Bundan önceki süre zarfında bu defterler kurulan şirketlerin muhasebe birimleri tarafından ücretli olarak alınıyor ve tutuluyordu. ATSO olarak biz bu defterleri hem odamıza üye olmalarından hem de ATSO ailesine katılmalarından dolayı hediye olarak veriyor ve ücretsiz hizmetlerimiz arasına bir yenisini daha ekliyoruz. Daha önceki yıllarda, görev süremiz içerisinde oda belgelerini de web sitemiz üzerinden ücretsiz vermeye başlamış ve çok olumlu tepkiler almıştık. Üyelerimiz odamıza gelmeden web sitemizden birçok belgeyi ücretsiz temin etmektedir. 2018 yılından bu yana üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket ederek çalışmalar yapmaktan dolayı onur duyduğumuzu ifade ederek, hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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