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Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

DHA

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Hasan Dağı´nda gerçekleşen, 34 ülkeden 130 sporcunun katıldığı Yamaç Paraşütü Dünya Kupası´nda Rus sporcu Gleb Sukhotski, yarış öncesi arkadaşı Anna Efimova ile tango yaptı. Efimova, "Sukhotski'yi uçuş öncesi motive etmek için 2 bin metre yükseklikte tango yaptık" dedi.
Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşen şampiyona, Aksaray Hasan Dağı'nda dün yapılan son uçuşlarla tamamlandı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman, "4 Eylül´de başlayan şampiyonamıza 34 ülkeden 130 sporcumuz katıldı. Ülkemizden ise 8 milli sporcumuz yarıştı. Hasan Dağı, yamaç paraşütünde artık bir marka haline geldi. Dünyada uçuş anlamında Hasan Dağı ilk üçe girdi ve Türkiye´de ise birinci sıradayız" dedi.
BAŞARISININ SIRRI TANGO
Rus sporcu Gleb Sukhotski, yarış öncesi arkadaşı Anna Efimova ile tango yaptı. Rusya´dan yarışları izlemeye gelen Anna Efimova, "Arkadaşım Gleb Sukhotski'yi uçuş öncesi motive etmek için 2 bin metre yükseklikte pistte tango yaptık. Aksaray ve Hasan Dağı gerçekten çok güzel ve ilginç bir yer. Tüm sporcular buranın harika bir yer olduğunu söylüyor. Organizasyonu yapan kişilere teşekkür ediyorum. Benim 3 yıllık hayalimi gerçekleştirdiler. 2 gün önce Kapadokya bölgesini gezdik. Benim rüyalarımda bile hayal edemeyeceğim bir gezi oldu. Bunun için çok mutluyum. Türkiye´yi çok seviyorum ve çok müthiş bir ülke" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-09-12 13:39:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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