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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En büyük Güney Kore ve Türk bayrağı motifli halı Aksaray’da dokunacak

İHA

En büyük Güney Kore ve Türk bayrağı motifli halı Aksaray’da dokunacak

Dünya çapında halı tamiri ve atölyeleri ile ünlü olan Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde 20 metrekarelik Güney Kore ve Türk bayrağı motifli halı dokunacak.
Güney Kore ve Türkiye’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla bir proje başlatan Sultanhanı İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak, ilçeye davet üzerine gelen Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik ile görüşerek iki ülke turizmi için büyük ebatta Güney Kore ve Türk bayrağı motifli halı dokunacağını söyledi. 20 metrekare büyüklüğünde dokunacak halı önümüzdeki ay başlayıp 4 ayda tamamlanacak. Dokuma işlemi 5 kadın halı dokumacısı tarafından gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin en büyük kervansarayına sahip olan Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine gelen Büyükelçi Lee Won Ik ile beraberindeki heyet, Sultanhanı Kervansarayını ve ilçenin geçim kaynağı olan halı restorasyon ve yapım atölyelerini gezdi. İlçe hakkında Belediye Başkanı Fahri Solak’tan bilgiler alan Büyükelçi Lee Won Ik, tarihi Sultanhanı Kervansarayı ve halı dokuma ve tamir atölyelerini de ziyaret etti.

“Burada güzel bir sinerji oluşturmak istiyoruz”
Ziyarette bir açıklama yapan Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Büyükelçi Lee Won Ik ile daha önce görüştüklerini ve halı projesini sunduklarını belirterek, “Sultanhanı, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kervansarayının olduğu bir ilçeyiz. Alâeddin Keykubat’tan kalma. Restorasyon çalışmaları bittikten sora burada kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunacağız. Büyükelçimizle önceki görüşmemde bir halı projesi sunduk. Büyükelçimiz bu konuyla çok ilgilendi. Kendilerine ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kervansarayda biz İpekyolu kültür sanat festivalleri düzenliyorduk. Önümüzdeki yıl şu anda planladığımız dokunmuş halıdan kökboyası ve el yünüyle Sultanhanı Kervansarayımızda dokunmuş en büyük Güney Kore bayrağını yapacağız. Yanında da olmazsa olmazımız Türk bayrağımızı dokuyacağız. Burada güzel bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Bu proje ilk defa burada yapılacak. Hem Kore turizmi, hem Türkiye turizmi için çok güzel bir faaliyet olacak. Bu proje yaklaşık 4 ay kadar sürecek. Bir tezgahta 5 kızımız dokuyacak bu halıyı. Önümüzdeki ay bu projeye başlayacağız. Şu anda yünü, ipi hazır. Sadece boyama işlemi ve dokuyucularımız gelecek” dedi.

“İpekyolu Kore ile Türkiye’yi birbirine yakınlaştıran yakın bir yol”
Büyükelçi Lee Won Ik ise projeden çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Burayı güzelce restore ettiler. Çok muhteşem bir manzara ortaya çıktı. Benim bu güne kadar gittiğim tarihi binalar içerisinde burası gerçekten tarihi çok yaşatan gösterişi çok hoş bir bina burası, çok etkiledi beni. Bu bina vesilesi ile birçok Koreli turistin buraya gelmesi ve İpekyolu hakkında da bilgi edinmesini, ülkeye daha fazla turistin gelmesini bekliyor ve ümit ediyorum. Burası bilhassa halısıyla çok meşhur. Çok turistimizin buraya gelmesini istiyorum ama öncelikle bu korona vakasının biran önce bitmesini ve daha fazla turistin buraya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasını ümit ediyorum. İpekyolu denilen şey esasında Kore’ye kadar gidiyor. Uzak gibi görünüyor ama düşündüğünüz zaman Kore ile Türkiye’yi birbirine yakınlaştıran yakın bir yol olduğunu da söylemek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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