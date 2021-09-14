Aksaray’da firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

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Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli T.T.’nin il merkezinde olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, yaptığı takip sonucu şahsın saklandığı ikameti tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen TEM ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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