ASÜ VE THİSF arasında iş birliği protokolü imzalandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarının zeminin genişletmek adına bir yandan sosyal, kültürel ve bilimsel projeler ürettiklerini diğer yandan iş birliği protokolleri ile yeni paydaşlara eriştiklerini söyledi.

ASÜ ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (THİSF) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Her iki kurum hem sporun toplum geneline yayılması hem spor ve sağlık alanında ihtisaslaşma çalışmalarının ivmesinin artması hem de fiziki ve akademik imkanların ortak kullanımının sağlanması yönünde çalışmalar yapacak. Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşma sürecinin son derece verimli biçimde ilerlediğini ve pek çok somut işin ortaya çıktığını dile getirerek, gerek ASÜ gerekse Aksaray için farklı ve yeni bir sürecin inşa edildiğini belirtti. Bunun sağlanabilmesi için yeni paydaşların desteğinin ve katkısının önemli olduğunu söyleyen Rektör Şahin, “THİSF ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile çalışmalarımız yeni bir boyut kazanacak. Eğitimler, etkinlikler, bilimsel çalışmalar, üretime dönük projeler İhtisaslaşma geniş bir içeriğe sahip ve biz, tüm bu alanlarda en etkili çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

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