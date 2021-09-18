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Oturarak Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'ne hazırlanıyor

DHA

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'ne hazırlanıyor


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) İtalya'da 24 -26 Ekim tarihleri arasında 6 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan Paravolley Milletler Ligi öncesi erkek milli takımları hazırlıklarını sürdürüyor.
Aksaray'da kampta bulunan Oturarak Voleybol Milli Takımları'nın başantrenörü Adem Çelik, "23 Eylül´de İtalya´ya hareket edeceğiz ve orada 5 ülkeden gelen takımlarla altın lige çıkmak için mücadele edeceğimiz bir turnuvaya hazırlanıyoruz. Turnuva sonrası 17-23 Ekim´de Antalya´da 16 takımın katılacağı Avrupa şampiyonasına kadınlar ve erkekler olmak üzere ev sahipliği yapacağız. Bunun öncesi İtalya´da muhtemel rakiplerimizi görme, eksikliklerimizi tamamlama ile Avrupa şampiyonası öncesi önemli bir sınav olacak. Çalışmalara ara vermeden günde çift idman yaparak devam ediyoruz. 22 Eylül tarihine kadar Aksaray´da kampımız sürecek. Şu an kampımız çok verimli geçiyor, sakat ve eksik oyuncumuz yok" dedi.
"TÜRKİYE OLARAK ALTIN LİGE ÇIKMAK İSTİYORUZ"
İtalya´nın Kamboçya şehrinde düzenlenecek ligde başta ev sahibi İtalya olmak üzere Gürcistan, Slovenya, Macaristan ve Polonya gibi takımların olduğunu belirten Çelik; "Avrupa şampiyonası yine bizim kendi grubumuzda yer alacağımız bir turnuva. Bu yıl gümüş lig ismi ile ilk kez düzenleniyor. Temmuz ayında lig yapıldı ve bu ligde ilk 8´e giren takımlar altın, son 6 takım ise gümüş lige katılım gösteriyor. 14 takımdan yukarıdaki 4 takım da bronz lig oluyor. Biz Türkiye olarak gümüş ligdeyiz. Orada şampiyon olan takım bir üst lige yani altın ligine çıkacak. Orada devler liginde Avrupa´nın güzide takımları var. Dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda derece alan takımlarla ülke olarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.
"İTALYA´DA AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ İYİ DERECE YAPMAK İSTİYORUZ"
Mili sporcu Onur Yıldırım ise; "6 yıldır mili takımda oynuyorum. Takımın neredeyse en gençlerinden birisi benim ve gerçekten bu gurur verici bir durum. 17 yaşında voleybola başladım ve şimdi ise 24 yaşındayım. Büyük, tecrübeli abilerle oynamak çok güzel bir duygu. Antalya´da 40 gün sonra yapacağımız Avrupa şampiyonası öncesi İtalya´da bir turnuvaya katılacağız. Oradan iyi dereceler alıp, bir üst lige çıkarak, Avrupa şampiyonası öncesi moral bulacağız" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Paravolley milli takımının idman görüntü
 Oyuncuların milletler ligine sıkı hazırlanması
Oturarak Voleybol Milli Takımları'nın baş antrenörü Adem Çelik´in açıklaması
Mili sporcu Onur Yıldırım´ın açıklaması
Genel detaylar(HaberKamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-09-18 12:55:28

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