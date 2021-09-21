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Jandarmadan, “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma” pankartı

İHA

Jandarmadan, “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma” pankartı

Aksaray’da düğün ve özel günlerde yaşanan silah atma olaylarına karşı geniş güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde yapılacak olan tüm düğünleri takibe alarak, düğün yerlerine “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma” yazılı pankartlar astı.
Aksaray’da düğün ve özel günlerde maganda kurşunlarının önüne geçilmesi kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde yapılan tüm düğünleri takibe aldı. Takip kapsamında düğün öncesi düğünün yapılacağı yerlere giden jandarma ekipleri burada düğün sahibi, belde belediye başkanı, muhtar veya yetkili kişilerle görüşerek silah atma konusunda uyarılar ve bilgilendirme yapıyor. Ziraat Odası Başkanlığıyla koordineli çalışan jandarma ekipleri yaptırılan pankartları da kendi elleriyle düğün yapılacak yerlere asarak farkındalık oluşturuyor. “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma” yazılı pankartlar düğün yerlerinde birkaç noktaya asılıyor.
Konuyla ilgili jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde can ve mal kaybı yaşamadan, gelenek ve göreneklerini sürdürebilmeleri maksadıyla çalışmalarımız azim ve kararlılık ile devam edecektir” denildi.

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