Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybolun Sultanları, Ihlara turnuvasında

DHA

Voleybolun Sultanları, Ihlara turnuvasında


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Galatasaray, Mert Grup Sigorta ve PTT, Aksaray'da düzenlenen Ihlara Turnuvası'nda ter döküyor. 
Kuzeyboru'nun, ev sahipliğini üstlendiği Aksaray Valiliği tarafından düzenlenen ve 24 Eylül'e kadar sürecek 4 takımlı turnuvada PTT ile Mert Grup Sigorta, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. PTT, rakibi karşısında mücadeleyi 23-25, 25-10, 25-13 ve 32-30'luk setlerle 3-1 galip tamamladı.
Turnuvanın ikinci maçında Kuzeyboru, Galatasaray´ı 25-23,25-16  ile 25-16  ve 25-16 `lık setlerle 3-1 galip tamamladı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman, "Bu yıl hedefimiz Avrupa ve iyi bir takım kurduk, Aksaray halkının desteğini bekliyoruz. Ihlara turnuvası da şehrin tanıtımına ciddi katkı sağlıyor. Aksaray için çalışıyoruz. Turnuva sezon öncesi bize moral oldu. Pandemiden çıktık ve insanları bir arada görmek ve hayatın devam ettiğini görmek çok güzel. İnşallah daha güzel günlerde bir araya geleceğiz"dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Galatasaray ile Kuzeyboru oyuncularının görüntüsü
Galatasaray ile Kuzeyboru maçının görüntüsü
-Maçı izleyen seyircilerin görüntüsü
Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman `ın açıklaması 
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-09-23 10:47:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, “Satmıyorum, içiyorum” dedi Evin bahçesindeki arı kovanının içinden bile esrar çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, “Satmıyorum, ...
ASÜ, bu yıl da fiziksel bilimlerde dünya listesinde
YEREL HABERLER ASÜ, bu yıl da fiziksel bilimlerde dünya listesinde
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Aksaray jandarmadan öğrenci servislerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Aksaray jandarmadan öğrenci servislerine sıkı denetim
Aksaray’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
ASÜ Tıp Fakültesi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri başladı
YEREL HABERLER ASÜ Tıp Fakültesi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri ...
Aksaray'da bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray'da bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi
Jandarmadan, “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma” pankartı
YEREL HABERLER Jandarmadan, “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini ...
Polis drone kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit ediyor Drone ile yapılan denetimde kural ihlali yapan 4 sürücüye 4 bin 331 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Polis drone kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.