Aksaray'a şehit ateşi düştü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)HAKKARİ'de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in (23) acı haberi, memleketi Aksaray'daki baba evine ulaştı.

PençeYıldırım operasyonu kapsamında üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı Hakkari´nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi´nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesindeki evine ulaştı. Şehit Faruk Eser'in acı haberi baba Hacı Nuh Eser ile annesi Havva´ya verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser´in 3 yıl önce TSK bünyesine katıldığı, 20 gün önce de izne geldiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-09-24 22:45:17



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