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Şehit Uzman Çavuş Eser, Aksaray'da son yolculuğa uğurlandı

DHA

Şehit Uzman Çavuş Eser, Aksaray'da son yolculuğa uğurlandı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)HAKKARİ'deki üs bölgesinde, mevzilerin gözetleme ile ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23), memleketi Aksaray'da toprağa verildi. 
'Pençe-Yıldırım' operasyonu kapsamında, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı Hakkari´nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi´nde kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesindeki babası Hacı Nuh Eser ile annesi Havva Eser'e verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları da taziyeye geldi. Şehit Faruk Eser'in Türk bayrağına sarılı tabutu, önce askeri uçakla Nevşehir Havaalanı'na ardından da Bağlıkaya beldesi meydanına getirildi. Şehit için düzenlenen törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, askeri erkan, Eser ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Eser´in cenazesi, burada yapılan törenin ardından Bağlıkaya Mezarlığı´nda toprağa verildi.
Öte yandan şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in, 1 hafta önce operasyona giderken sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Her şey olacağına varır. Allah´ın dediği olur" demesi yürek burktu.   FOTOĞRFALIDHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2021-09-25 15:16:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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