Aksaray'da motosikletli jandarma timleri her yerde

Aksaray’da Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri, turizm alanları ve köyler başta olmak üzere gün boyu devriye atarak denetimlerini sürdürürken, tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazıcıların da korkulu rüyası haline geldi.

Aldıkları motosiklet eğitimi, motosiklet üzerinde atış eğitimi, seri müdahale eğitimi gibi birçok eğitim alarak araçların ulaşamadığı en ücra köşeye bile ulaşarak halkın huzur ve güvenini sağlayan Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri, Aksaray’da adeta engel tanımıyor. Tarihi ve kültürel alanlarıyla oldukça zengin olan kentte özellikle dağda, bayırda, vadide, katedraller ve yeraltı şehirlerinde oldukça önemli rol oynayan motosikletli jandarma timleri, devriyeleriyle meydana gelebilecek birçok olayın önüne geçiyor. Kullandıkları son teknoloji ve tamamen profesyonel motosikletlerle görevlerini icra eden jandarma, en ücra köşelere bile ulaşarak dağdaki çobanların bile güvenliğini sağlıyor. Gittikleri her yerde köy halkıyla iç içe görev yapan motosikletli jandarma timleri, vatandaşların da takdirini kazanıyor.



“Jandarma bu vatanın bel kemiği, jandarma dedin mi hayat durur”

Dağlarda çobanlık yaparak geçimini sağlayan Necmi Keser (40) jandarmanın çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirten, “Öncelikle jandarmamızdan Allah razı olsun. Köylü olarak gelip hatırımızı sorarlar, çocuklarımızla ilgilenirler. Biz jandarmamızdan memnunuz. Allah’ım ayaklarına taş değdirmesin. Önce milletimize zeval vermesin. Jandarma bu vatanın bel kemiği, jandarma dedin mi hayat durur. Biz Aksaray jandarmasından da, Türkiye’nin jandarmasından da, sınırdaki jandarmalarımızdan da binlerce kez razıyız, Allah da onlardan razı olsun. Güvenliğimiz onlara ait. Ben mesela çobanım, dağlarda geziyorum. Bir şey olduğu zaman arıyorum, geliyorlar, derdimizi dinliyorlar, yardımcı oluyorlar. Biz memnunuz Allah da onlardan memnun olsun. Jandarmamız sağ olsun var olsun” diye konuştu.



“Jandarmamız hemen yetişiyor”

Köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Yakup Karapınar (48) ise, “Jandarmamız her zaman gece gündüz olsun bütün asayişi sağlıyor. Allah razı olsun jandarmamızdan. Yani biz jandarma konusunda çok rahatız. Herhangi bir huzursuzluk olduğunda jandarma anında burada. Hemen yetişiyor. Zaten gece gündüz geziyorlar, halk ile de iç içe. Herhangi bir olay da olmuyor. Biz teşekkür ediyoruz jandarmalarımıza” ifadelerini kullandı.

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