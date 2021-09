Ziraat Türkiye Kupası: 68 Aksaray Belediyespor: 3 - Bayrampaşaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 68 Aksaray Belediyespor, İstanbul ekibi Bayrampaşaspor’u 30 mağlup etti.





Stat: Aksaray Dağılgan

Hakemler: Alper Oran xx, Ali Çakır xx, Mehmet Büyükyılmaz xx

68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak xx, Muhammet Selim Okur xx, Alperen Kuyubaşı x (Oğuzhan Köseoğlu dk. 73 xx), Gürcan Gözüm xx, Çağlar Özel x (Muhammed Can dk. 73 x), Hikmet Enes Etlik x (Alican Tez dk. 65 x), Hasan Gündoğdu xx, Semih İntepe xx, Burak Çolak x (Yusuf Emre Baran dk. 79 x), Mervan Yusuf Yiğit x (Furkan Temir dk. 65 x), Nurullah Serbest xx

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

Bayrampaşaspor: Emre Çiğdem x, Utkan Gökçen x (Berk Can Sevgi dk. 62 xx), Mustafa Kutay Pekşen x (Cengizhan Bayrak dk. 46 x), Cem Barlık x (Mahmut Bulut dk. 80 ?), İsmail Can Çavuşluk x (Yusuf Emre Alyaprak dk. 68 x), Emre Uğur Uruç x, İbrahim Coşkun xx, Samet Karakoç xx, Kaan Mert Nasırcılar x, Yusuf Kaplan x, Yiğit Gümüş x (Musa Bulut dk. 46 x)

Teknik Direktör: Ender Alkan

Goller: Semih İntepe (dk. 9 ve 81), Çağlar Özel (dk. 37) (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mervan Yusuf Yiğit (68 Aksaray Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.