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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan öğrencilere “Güvenlik ve suçtan korunma” eğitimi

İHA

Jandarmadan öğrencilere “Güvenlik ve suçtan korunma” eğitimi

Aksaray’da çocukların korunmasına yönelik okul çevrelerinin kontrolü kapsamında minik öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri “Huzur ve Güven Uygulaması” projesiyle öğrencilere, “Kişisel güvenlik ve suçtan korunma” konulu eğitimler veriyor.
Aksaray’da ilçe, belde ve köylerde yaptığı çalışmalarla halkın büyük beğeni ve takdirini toplayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların açılmasının ardından çeşitli projelerle sürekli olarak öğrencilerle bir araya geliyor. Birçok konuda minik öğrencileri bilgilendirerek çeşitli eğitimler veren jandarma ekipleri, aynı zamanda öğrencilerle eğlence programı düzenleyip onları hem eğlendiriyor hem de eğitiyor. Bu kapsamda “güvenlik ve suçtan korunma” konulu eğitim için yeniden öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, öğrencilere suçtan nasıl korunacakları ve kişisel güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunda bilgiler verdi. Eğitimlerin ardından öğrencilere jandarma ekiplerince Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.
Jandarmada yapılan yazılı açıklamada, “Okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanması kapsamında çalışmalarımıza hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

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