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Aksaray jandarması itfaiye teşkilatının haftasını kutladı

İHA

Aksaray jandarması itfaiye teşkilatının haftasını kutladı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her yıl 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Fatih Yıldırmaz, İl Jandarma Komutanlığı İdari Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Akpürüm ve jandarma ekiplerinin katıldığı ziyarette itfaiye erlerinin günü kutlanarak başarılar dilendi. İtfaiye erlerinin can pahasına yangınlara müdahale ederek halkın can ve mal güvenliğini koruduğuna dikkat çeken jandarma heyeti, Aksaray’da kolluk kuvvetleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve kurtarma ekipleriyle ciddi anlamda birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çekilerek, çalışmaların bu kapsamda başarılarla tamamlandığını söyledi. Jandarma teşkilatı olarak halkın huzur, güven ve korunmasına yönelik yapılacak tüm çalışmalarda her türlü destek olunacağının altı çizildi.

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