Aksaray’da festivalle bozulan bağlardaki üzümler pekmeze dönüştü

Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Bağbozumu ve Uçurtma Festivali çeşitli etkinlerle kutlandı. Bağ bozumuna katılan vatandaşlar bağlardan topladıkları üzümleri çiğneyerek kazanlarda pekmeze dönüştürdü.

Aksaray Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Bağbozumu ve Uçurtma Festivali Aksaray’ın merkeze bağlı Kargın köyünde gerçekleştirdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı festivalde Belediye Başkanı Evren Dinçer vatandaşlarla birlikte bağa girerek bağ bozumuna katıldı. Kortej ekibiyle birlikte alana gelen Başkan Dinçer ve vatandaşlar, bağ bozumunda toplanan üzümleri festival alanına getirerek burada taş havuza doldurdu. Daha sonra havuzun üzerine çıkan vatandaşlar üzüm çiğneme işlemini gerçekleştirdi. Çiğneme esnasında çıkan üzüm suları kazanlara aktarılarak ateş üzerinde kaynatılıp pekmeze dönüştürüldü. Festival kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan oyun alanlarında çocuklar da doyasıya eğlenirken belediye tarafından çocuklara ikram ve hediyeler verildi. Aksaray üzümünün kalitesinin tescillenmesi adına organize edilen festivalde uçurtma şenliği ile gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi.

Bağ bozumunda bir açıklama yapan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali organize ediyoruz. İlkini düzenliyoruz. Bilindiği üzere Aksaray’ımız Hasandağı bölgesinde yetişen üzümlerin pekmez yapımında çok hatırı sayılır bir önemi var ve kendi üzüm olarak da çok değerli üzümlerimiz var. Hem bunu ön plana çıkarmak hem de bir farkındalık oluşturmak adına organizasyonu gerçekleştirdik” dedi.

Eşiyle birlikte festivale katılarak pekmez kaynatan Cumali Işıklı (65), “Bizim ekseriyette geçim kaynağımız üzüm veya pekmezdir. Yılda normalde 12 ay pekmezle üzümle geçimimizi sağlıyoruz. Kış katığımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Devletimizden milletimizden bunu öneren bütün büyüklerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Şerife Keser de mani söyleyerek festivali düzenleyen yetkililere teşekkür etti. Pekmez kaynatılmasını anlatan Hasan Çağlar (71), “Üzümlerimiz tamamen doğaldır Hasandağı’nın havası ile. Önce bağlar bellenir, budanır, açılır, yapılır, ilaçlanır. Ondan sonra üzüm olduğu zaman getirilir çiğnenir. Ondan sonra hamlama yapılır. Daha sonra pekmez haline dönüşür. Bütün memleketin üzümü Aksaray’da en güzel bir üzümdür. Tanıtımı ve festivali de bugün başladığından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Taş havuzda üzüm çiğneyen Seyit Keser (45) ise, “Bu üzümü bağlardan getiririz. Çiğneriz, çiğnedikten sonra burada içerisine toprak atarız. Toprak attıktan sonra tekrar suyunu alırız. Ondan sonra pekmez yaparız. Bunu bütün halkımız yapar. Hepimiz yaptığımız için şehre satmaya gideriz” dedi.

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