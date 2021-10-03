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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İHA

Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Aksaray’da, kamyonetin kasasına iple bağlanarak taşınan demir profiller üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan adeta güneşlenir gibi uzanarak seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden kamyonetin kasasındaki genç herkesin yüreğini ağzına getirdi. Kamyonetin üzerine iplerle bağlanan demir profillerin üzerine çıkarak adeta güneşlenir gibi hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyahat eden genç, yoldaki sürücü ve yolcuların dikkatini çekti. Canını adeta hiçe sayarcasına rahatlığıyla bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen genç, hiçbir şey yokmuş gibi zaman zaman da sallanmasına rağmen rahat uzanışını hiç bozmadan yolculuğuna devam etti. En ufak bir frenleme veya denge kaybı esnasında büyük bir tehlikenin yaşanması kaçınılmaz olan olayı gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan, kamyonetin kasasında bulunan 2 genç de hem arkadaşlarının hem de kedilerinin tehlikeli yolculuğuna aldırmadan yollarına devam etti.

“Bu nasıl bir cesaret anlamadım”
Gördüğü manzara karşısında şok olan akaryakıt istasyonu görevlisi İsmet Altınkaya (26), “Şimdi bunu nasıl yaptılar? Nasıl bir cesaret anlamadım ki. Hani akıl karı değil yaptıkları. Zaten çok kalabalık, sürekli kazaların olduğu bir yol. Bir de o şekilde seyahat etmeleri çok yanlış. Hiç canlarına da mı acımıyorlar yani? Kendi canlarını da mı düşünmüyorlar? İlk başta tabi gülümsetiyor insanı ama içler acısı bir durum. Gerçekte içler acısı bir durum. İnsanın kendisini düşünmemesi kadar aciz bir durum yok. Yaptıkları şey çok çok tehlikeli bir şey” diye konuştu.

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