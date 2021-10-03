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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Akhisar köyü yakınında meydana geldi. Piknik sonrasına evlerine dönen Durmuş Tekeli (82) yönetimindeki 34 GR 0814 plakalı hafif ticari araç, yolda 'U' dönüşü yaparken karşı yönden gelen Önder Başer'in (43) kullandığı 68 BP 270 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Durmuş Tekeli ile otomobil sürücüsü Önder Başer, eşi Fadimana Başer (37), çocukları  Muhammed Ali Başer (7), Sultan Yağmur Başer (12) ve Eylül Azra Başer (11)  yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-10-03 18:45:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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