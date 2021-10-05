Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Eskil ilçesinde Kadir Altan'ın, çalıştığı iş yerinin bahçesine bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı.
Eskil ilçesinde Kadir Altan, çalıştığı toplum sağlığı merkezi bahçesinde kanadından yaralı kızıl şahin buldu. Altan aracına aldığı şahini, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şahin, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-10-05 09:45:21
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