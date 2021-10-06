Kadın jandarmalar önce eğitim verdi, sonra oklavayı alıp hamur açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın jandarmalar önce eğitim verdi, sonra oklavayı alıp hamur açtı

İHA

Kadın jandarmalar önce eğitim verdi, sonra oklavayı alıp hamur açtı

Aksaray’da kadınlara yönelik “Kadın Acil Destek Uygulaması” (KADES) Projesi kapsamında eğitim veren kadın jandarma ekipleri, eğitimin ardından oklavayla hamur açıp börek yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan KADES Projesi hakkında sorumluluk bölgelerinde tüm kadınlara ulaşarak eğitimler verip uygulamayı anlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy köy gezerek kadınlarla buluşuyor. Kent genelinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesine bağlı Kökez köyü'nde ocak başında hamur açan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla sohbet eden jandarma ekipleri, ilk olarak maskeleri olmayan kadınlara kendi elleriyle maske taktı. KADES programı hakkında eğitime geçen jandarma ekipleri, uygulama hakkında hazırlanan el broşürlerini kadınlara dağıttı. Ardından uygulamanın amacını anlatan jandarma ekipleri, kadınların telefonuna KADES programını yükleyerek nasıl kullanılacağını da anlattı. Eğitimin ardından halkla iç içe çalışma performanslarıyla dikkat çeken kadın jandarma ekipleri, ellerine aldıkları oklavalarla hamur sofrasının başına geçti. Oklavalarla hamurları açıp içlerini dolduran kadın jandarmalar, daha sonra açtıkları hamuru ocaktaki sac üzerinde pişirdi. Kadın dayanışmasının gözler önüne serildiği eğitim programında köy halkı jandarmalara teşekkür etti.

“Hem güvenliğimizi sağlıyorlar, hem de eğitim veriyorlar”
Köy halkından Kezban Mutlu (57), hem eğitim aldıklarını hem de güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, “Bugün jandarma kızlarımız geldi. Bize KADES’i öğrettiler. Güldük, eğlendik, çok sevdik. Allah razı olsun devletimizden, çok memnun olduk. Askerlerimizle, jandarmalarımızla, kızlarımızla yedik, içtik, eğlendik. Bizim için de bir değişiklik oldu. Beraber yufka açtık, börek yaptık, sıkma yedik. Kızlarımız bize anlattılar. Biz bilmiyorduk, böyle şeylerde bilgimiz yoktu bizim. Ama bize öğrettiler. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Allah’ım devletimize zeval vermesin” dedi.
Kökez köyü Muhtarı Ahmet Kırlı (67) ise, jandarma ekiplerinin asayiş ve güvenliği sağlamanın dışında birçok konuda eğitimler verdiğini belirterek, “Jandarmamızın hizmetlerinden son derece memnunuz. Hem asayişimizi sağlıyorlar hem de KADES gibi eğitimler veriyorlar. Jandarmamızın çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Hem eğitiyorlar hem de güvenliğimizi sağlıyorlar” diye konuştu.
Zeycan Kırlı (60) ise, “Genç kızlarımız geldi, bizi bilgilendirdiler. KADES nedir bilmiyorduk. Yardımcı oldular. Biz de yufka açtık, eğlence oldu. Börek ve sıkma yaptık. Çok memnun olduk geldikleri için” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 ...
Minibüsle çarpışan otomobil savrularak hamile kadına çarptı
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobil savrularak hamile kadına ...
Vali Aydoğdu muhtarlarla “Akif” filmini izledi
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu muhtarlarla “Akif” filmini izledi
Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Jandarmadan hayvanlara şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.