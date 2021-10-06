Aksaray’da “Dünya Yeşile Boyanıyor” adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da “Dünya Yeşile Boyanıyor” adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı

İHA

Aksaray’da “Dünya Yeşile Boyanıyor” adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı

Aksaray’da 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında, “Dünya Yeşile Boyanıyor” adlı etkinlik düzenlenerek, farkındalık yürüyüşü yapıldı.
Aksaray Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında engelli vatandaşların sorunlarına farkındalık oluşturmak adına, “Dünya Yeşile Boyanıyor” etkinliği düzenlendi. Etkinlik bünyesinde onlarca engelli vatandaş Bankalar Caddesinde bir araya gelerek yeşil kep, yeşil atkı ve yeşil balonlarla 15 Temmuz Milli İrade Meydanına yürüdü. Engelli vatandaşların yaşam boyunca yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi için oluşturulan farkındalık yürüyüşünün ardından engelli vatandaşlar ve aileleri yeşil balonları Vali Yardımcısı Mustafa Duru’nun alkışları eşliğinde gökyüzüne gönderdi. “Buradayız” ve “Farkındayız” etiketli pankart ve yeşil atkılarını katılım gösteren vatandaşlara dağıtan engelli bireyler, katılımcılara teşekkür etti.
Vali Yardımcısı Mustafa Duru, Türkiye’nin temel sorunlarından birinin de engelli kardeşlerimizin ulaşım noktasındaki eksiklikleri olduğunu belirterek, “Türkiye şimdi güzel bir noktaya gelmiş oldu. Hemen hemen her kamu binalarına, kamu kurumlarına ya da ilgili özel binalara erişim sağlama noktasında bir ilerleme sağlanmış oldu. Temennimiz hiçbir engellimizin, hiçbir mağduriyet yaşamadan ülkemizde huzurlu, güzel bir şekilde seyahat edebilmesi, yaşayabilmesi, dinlenebilmesi, eğlenebilmesi. Bu noktada sayın valimizin konuya ilişkin hassasiyetleri de aynı düzeydedir. Hepimiz İnşallah el birliği ile memleketteki engelli kardeşlerimizin ihtiyaç ve sorunlarını giderecek, bilhassa ulaşım noktasındaki sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışacağız” dedi.
Aksaray Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya ise, “Vatandaşlarımızda bize gelip geçerken baktılar. Gördüler, güzel de bir katılım oldu. Ancak ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok güzel şeyler oluyor. Hükümetimizin, Aksaray Belediyemizin, Valiliğimizin ve ona destek olarak da biz Engelli Derneklerinin yapmış olduğu çalışmalarla Aksaray çok güzel bir noktaya geldi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın jandarmalar önce eğitim verdi, sonra oklavayı alıp hamur açtı
YEREL HABERLER Kadın jandarmalar önce eğitim verdi, sonra oklavayı ...
Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 ...
Minibüsle çarpışan otomobil savrularak hamile kadına çarptı
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobil savrularak hamile kadına ...
Vali Aydoğdu muhtarlarla “Akif” filmini izledi
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu muhtarlarla “Akif” filmini izledi
Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Jandarmadan hayvanlara şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.