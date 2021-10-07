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Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne hazır

DHA

Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne hazır


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Türkiye Voleybol Federasyonu Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, 2021-2022 sezonuna iddialı hazırlanıyor.
Yeni sezon öncesi Ihlara Turnuvasını kazanan ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan Kuzeyboru ekibi, 2021-2022 sezonu 9 Ekim'de başlayacak Sultanlar Ligi'ne en iyi şekilde girmeyi hedefliyor. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan idman sonrası açıklamalarda bulunan başantrenör Mustafa Suphi Doğancı, şunları söyledi:
"Türkiye Kupası maçlarıyla sezona başladık ve bizim için güzel geçti. Türkiye Kupası'nda gruptan çıkmak istiyorduk. Grubumuz çok dengeli bir gruptu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi bizim ligde de önemli rakiplerimizden. Nilüfer maçını çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz ama son maçta Sarıyer Belediyesi'nden aldığımız galibiyetle üst tura çıktık. Telafi ettiğimizi düşünüyorum. Çeyrek final kurası da önümüzdeki günlerde çekilecek ve ocak ayında da çeyrek finali oynayacağız. Lig maçlarımız 9 Eylül´de başlıyor. Cumartesi günü deplasmanda Sarıyer Belediyesi ile oynayacağız. Bu maç tabi ki kupa maçından farklı olacaktır. Bu maçta her iki takımda daha hazırlıklı olacaktır. Ligde ilk 6 maçımız çok zorlu. Rakip olarak değerlendirdiğimiz 6 takımla birden oynayacağız."  
"LİGE GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPMAK ISTIYORUZ"
Doğancı, "Hazırlık dönemi bizim için olumlu geçti" diyerek, "Ihlara kupasında oynadığımız maçlar ile öncesinde Bursa ve İstanbul´da oynadığımız maçlarda gayet iyi geçti. Takımın genel durumu pozitif gidiyor. Lig maçlarının telafisi olmadığı için hata yapmadan, adım adım gidip maçları değerlendirip, önümüze bakmak istiyoruz. Takımda sakatlanan oyuncu ya da herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an işin hazırlık sürecindeyiz. İnşallah lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Aksaray´daki maçlarımızı seyirciyle oynamak istiyoruz. Seyirci maçlarda büyük fark yaratıyor ve maçın işleyişini değiştiriyor. Ihlara kupasındaki ortam çok güzeldi. Aynı ortamı lig maçlarında da yaşamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Tüm Aksaray halkını maçlarımıza davet ediyoruz. Takımlarına sahip çıkarlarsa bizde çok mutlu oluruz. Çok güzel bir voleybol müsabakası izleyeceklerinden eminim. Bu yıl çok iddialı bir takımımız var" açıklamasında bulundu.
"TÜM SPORSEVERLERİ SULTANLAR LİGİ'NE BEKLİYORUZ"
Ihlara Kupasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan takım kaptanı Arelya Karasoy ise "Çok güzel bir hazırlık sezonu geçirdik. Bol bol hazırlık maçı yaptık. Ihlara kupasını kazandık. Birçok takımı şehrimizde ağırladık ve onlara Aksaray´ı tanıttık. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz ve Sultanlar Ligi başlıyor. Bu hafta sonu İstanbul´da Sarıyer´de 12 Ekim salı günü yine evimizde Türk Hava Yollarını ağırlayacağız. Tüm voleybol severleri maçlarımıza bekliyoruz. Bu yıl hedefimiz Avrupa" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kuzeyboruspor´un idman görüntüsü
İdmanda oyuncuların maç görüntüsü
Takım başanatrenörü Mustafa Suphi Doğancı´ın açıklamaları
Kuzeyboru kaptanı Arelya Karasoy´un açıklamaları
Genel detaylar  DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-10-07 10:22:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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