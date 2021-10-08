Aksaray’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Aksaray’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, birim amirleri ve din görevlileri katıldı. Programda bir konuşma yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, hiçbir şekilde tesadüfe yer olmayan iki meslek olduğunu, bunlardan birisinin imamlar diğerinin de öğretmenler olduğunu vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, bu iki meslek grubunun toplumun bütün katmanlarına sirayet ettiğini söyledi. Gençler arasında yapılan bir ankette 'Rol modeliniz kimdir?' sorusu sorulduğunda gençlerin yüzde 50’sinin 'Benim rol modelim yok' dediğini, bu sonuç karşısında çok düşünülmesi gerektiğini kaydeden Vali Aydoğdu, “Arkadaşlar sözün bittiği yerdir, artık söz hiçbir şekilde tesir etmiyor. Çocuklarımıza nasihat ediyoruz çocuklarımız diyor ki; baba bana televizyon izleme diyorsun ama günde üç saat televizyon izliyorsun. Bana kimseyi kırma diyorsun her gün annemi kırıyorsun ve ben bunları gözlerimle görüyorum. O zaman çocuklar, gençler, toplum bizim sözlerimize değil ayak izlerimize bakıyor. Eğer sözlerimiz ile ayak izlerimiz birbiriyle çelişiyorsa bizim konuşmamızın hiçbir anlamı yoktur” dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik eden Vali Aydoğdu, “Allah hepinizden razı olsun, biz bu coğrafyada Âlemi İslam’a bayraktarlık eden bir milletin fertleriyiz. Bunun yanında kıyamete kadar cihanşümul olan bir Peygamberin de ümmetiyiz. Biz bunların kıymetini bilmek zorundayız, birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Olur ki, gençlerimiz, bizler bazen şaşırırız, bazen düşeriz, bazen yoldan saparız ama sizlerin ve bizlerin yapması gereken şiddet göstermek değil, şefkatle merhametle gençlere ve bizlere sahip çıkmaktır. Ben şuna inanıyorum, bir insan inanırsa bir belde değişir, bir insan inanırsa bir ilçe değişir bir insan inanırsa bir şehir ve bir ülke değişir. Biz yeter ki inanalım, iman edelim ve kalbimizi birbirimize açalım, birbirimizin arasına duvarlar örmeyelim, birbirimizin kalpleri arasında köprüler kuralım” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, müftülük hizmet ve çalışmalarını anlatırken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ‘Din Görevlileri ve Vefa’ konulu konuşma yaptı. Program sonunda görevlerini üstün bir anlayış ve gayretle sürdüren din görevlilerine başarı belgeleri takdim edildi.

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