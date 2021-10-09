Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, otomobil ve kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 4'ü işçi 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi Somuncu Baba kavşağında meydana geldi. Mesai arkadaşlarıyla çalıştıkları şantiyeye giden Hüseyin Doyduk (24) yönetimindeki 68 BJ 844 plakalı otomobil, Eren Altındal'ın (58) kullandığı 68 EA 328 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü Eren Altındal ile otomobilde bulunan işçiler Mustafa Övünç (24), Şaban Işıklı (43), Cumalı İnce (26) ve Mevlüt Altın (52) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-10-09 11:27:36



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