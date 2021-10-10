Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti Refüjde kanlar içinde yatan adamın başucunda gözyaşları döken kadın sürücü: “Lütfen bir şey olmasın, lütfen”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti Refüjde kanlar içinde yatan adamın başucunda gözyaşları döken kadın sürücü: “Lütfen bir şey olmasın, lütfen”

İHA

Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti Refüjde kanlar içinde yatan adamın başucunda gözyaşları döken kadın sürücü: “Lütfen bir şey olmasın, lütfen”

Aksaray’da otomobiliyle yaşlı adama çarpan kadın sürücü refüjde kanlar içinde yatan yaralı adamın başında gözyaşları dökerek, “Lütfen bir şey olmasın” diye dua etti.
Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'nden Coğlaki Mahallesi istikametine seyreden Meltem K. (39) idaresindeki 68 EC 939 plakalı Mercedes marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Bayram Ali Şahan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam kanlar içinde refüje düştü. Kazanın ardından hemen araçtan inerek şoka giren kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarıyla ağır yaralanan yaşlı adamın başucuna oturan sürücü, “Lütfen bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın” diyerek dualar etti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yaşadığı kazanın şokunu atlatamayan sürücü yine olay yerindeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığına suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığına suçüstü
Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
ASÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Sarı atandı
YEREL HABERLER ASÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. ...
Aksaray’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Aksaray’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası ...
Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat Odasında
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.