Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



Hilmi YOL/ ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde iddiaya göre yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Keskin (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Eskil ilçesi Ortakuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Ali Keskin yönetimindeki 68 LE 258 plakalı otomobil, iddiaya göre yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsü manevra yapınca kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Ali Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-10-10 23:04:40



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