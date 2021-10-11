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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı maskotu meydanda ‘mavi’ kategori için vatandaşlara seslendi

İHA

Aşı maskotu meydanda ‘mavi’ kategori için vatandaşlara seslendi

Aksaray Belediyesi, Covid19 salgınına karşı aşılanmaya farkındalık oluşturmak ve turuncu kategorideki Aksaray’ın tekrar mavi kategoriye taşınmasını sağlamak için aşı maskotu ile meydandaki vatandaşlara çağrıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre yüzde 64,9 aşılama oranı ile turuncu kategoride yer alan Aksaray, İç Anadolu Bölgesindeki tek turuncu il olarak görüldü. Aksaray’ın aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkarmak ve mavi kategoriye taşımak isteyen Aksaray Belediyesi farkındalık oluşturmak adına vatandaşlara çağrıda bulundu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda vatandaşların ilgisini çekmek ve aşılanmaya karşı duyarlı olmalarını sağlamak isteyen Aksaray Belediyesi ekipleri aşı maskotu eşliğinde megafonla vatandaşlara seslendi. “Bu kadar şey ancak filmlerde olur dediğimiz şeyleri pandemide yaşadık. Ancak bunu değiştirmek elimizde” diyerek vatandaşlara seslenen aşı maskotu genç, yaşlı vatandaşların yanına tek tek giderek aşı olup olmadığını sordu. Aşı olmayanlara tavsiyede bulunan maskot, olanlara da bir sonraki dozu olma tavsiyesinde bulundu.
Aşı maskotu açıklamasında, “Bizler Aksaray Belediyesi olarak korona virüsün ülkemizde göründüğü ilk günden itibaren mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Gerek ürettiğimiz maskeleri vatandaşlara dağıtma noktasında gerekse Aksaray’ımızı baştan sona dezenfekte etme noktasında çok güzel bir çalışma çıkardık. Ülkemizin gündemi aşı. Aksaray’ın insanı bu konuda daha duyarlı olsunlar diye hemşehrilerimiz için kostümü giydim, sokağa daldım. Biz dedik ki aşımızı olalım. Aksaray yüzde 64,9 aşılama oranıyla turuncu listede dedik, diğer illerden hiçbir farkımız yok. Eksiğimiz yok fazlamız var. Vatandaşlarımıza aşı olun dedik. İnşallah bu çağrıya kulak vererek, onlar da ikinci, üçüncü doz aşılarını olarak Aksaray’ımızı tekrardan mavi kategoriye taşırlar” dedi.
Maskotun aşı olup olmadığını sorduğu Hasan Andıç, “Aşımı oldum. Olmayanlara tavsiye ederim. Teşekkür ederim iyi bir hizmet teşvik için bir şeylerin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencisi İlayda Dilek, “2 doz BionTech aşımı oldum. İkinci dozumu burada maskotun yardımıyla oldum. Aksaray’ı turuncudan maviye döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Almanya’dan geldiğini belirten gurbetçi Sibel Kılıç ise, “Almanya’dan geliyorum, doğma büyüme Almanyalıyım. 2 aşımı da burada oldum. Alman aşısı BionTech, ikisinden de çok memnun kaldım. Aşı maskotunu da gördüm. Yani aşı olmayanlara tavsiye ediyorum ki lütfen aşı olsunlar” diye konuştu.

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