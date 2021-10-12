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Down sendromlu şampiyon sporcuya memleketinde coşkulu karşılama

DHA

Down sendromlu şampiyon sporcuya memleketinde coşkulu karşılama


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Dinç, memleketi Aksaray'da coşkuyla karşılandı.
İtalya'da şampiyonluk yaşayan oyunculardan Hüseyin Dinç'e, Aksaray Otogarı'nda davul zurna eşliğinde karşılama yapıldı. Dinç, otobüsten indikten sonra davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. Çiçek takdim edilen milli sporcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Aysel ve babası Hasan Dinç'i çok sevdiğini söyledi. "En büyük Türkiye" diye bağıran Dinç, "En büyük Türkiye, Şampiyon Türkiye. En güzel şeyler Türkiye'nin olacak. Şampiyon oldum" diye konuştu.
Down Sendromu Federasyon temsilcisi Cem Elibol ise, ''İlk defa 16 ülkenin katıldığı Avrupa Down Sendromlular Şampiyonası'nda Türkiye´miz futsalda Avrupa şampiyonu oldu. Bu takımda Aksaraylı bir sporcunun olmasından mutluluk duyuyorum. Böyle özel çocukların sporda başarısı diğer sporcularımıza da örnek olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'nın İtalya'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığını hatırlattı. Şampiyon olan takımı tebrik eden Yıldız, "Dinç kardeşimiz milli takımımızın en önemli sporcularından birisi. Aksaray olarak tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli sporcu Hüseyin Dinç´in otobüsten inişi
Milli sporcu Hüseyin Dinç´in davul zurna ile zeybek oynaması
Ailesi ve vatandaşların Türk bayrakları ile karşılaması
-Hüseyin Dinç´in açıklaması
Down Sendromlular federasyonu temsilcisi Cem Elibol´in açıklaması   
Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
Milli sporcu Hüseyin Dinç´in ailesine sarılması
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-10-12 10:11:24

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