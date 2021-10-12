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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Eşekli Dostoyevski', şimdi de yazdığı kitabı öğrencilere dağıtıyor

DHA

'Eşekli Dostoyevski', şimdi de yazdığı kitabı öğrencilere dağıtıyor


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)İLKOKULDA kalemi olmadığı için ödev yapamadığını, bu nedenle öğretmeninin 'eşek sudan gelinceye kadar seni döverim' diyerek azarladığını söyleyen Ersin Bilge (59), bu kez de kendi yazdığı 'Eşekle gelen Dostoyevski' kitabını, eşekle Anadolu'daki köy okullarına dağıtttı.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Yukarıkartallı köyünde doğan Ersin Bilge, burada okuduğu sırada kalemi olmadığı için ödevini yapayınca öğretmeni tarafından 'eşek sudan gelinceye kadar seni döverim' diyerek azarlandı. Bu süreçte zorluk için okuyan ve açık öğretimden işletme bölümü bitiren Bilge, Bakırköy Vergi Dairesi'ndeki memurluk görevinden bir süre sonra ayrılıp, Almanya'ya yerleşti. İşçi olarak çalışan ve şu an emekli olmaya hazırlanan Bilge, şimdilerde kendisi gibi Anadolu'da zor şartlarda okuyan çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor. 1 yıl önce kendi hayatını anlatan 'Eşekle gelen Dostoyevski' adlı bir kitap da yazan Bilge, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesindeki ilkokulda kitabı ile kırtasiye malzemeleri dağıttı.
'ÇOCUKLUĞU HAYALİMİ YAŞATIYORUM'
Çocukların ilgisini çekmek için eşek ile dağıtım yaptığını belirten Bilge, şunları söyledi:
"İlkokulu, köyümde bitirdim fakat o süreçte kırtasiye malzemeleri ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bir gün ödevimi yapmadığım için köy öğretmenim 'Neden yapmadın?' diye sordu. 'Kalem, defter mi var?' diyerek cevap verdim. Kalem ve defterim olmadığı için ödevimi yapmamışım. Öğretmenim 'eşek sudan gelinceye kadar seni döverim' demişti. Sonra anneme 'Hocam, eşek sudan gelinceye kadar seni döverim, diyor' dedim. Annem de 'Git, söyle bu eşek sudan gelmezse ne kadar dayak yiyeceksin?' dedi. Tabii o yıllarda ulaşım gelişmemişti. Köy yolları hala patikaydı. Ben de 'birisi eşekler üzerinde kalem, defter ve kitap doldurup, getirse de köy çocuklarına vermiş olsaydı' demiştim. Kimse getirmediği için ben de çocukluk hayalimi yaşatmak ve doğup büyüdüğüm coğrafyada öğrencilerle buluşmak için bu yolu tercih ettim."
'PANDEMİ DÖNEMİNDE KİTAP YAZDIM'
Bugüne kadar Ardahan, Kars ve Erzincan'da kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttığını belirten Bilge "Bugün de Aksaray'da dağıtım yapıyoruz. Burada çok güzel çocuklarla buluştuk. Aslında kendi çocukluğumla buluştum, kendimi yaşıyorum. Çocuklarla birlikte bir mutluluk içerisindeyim. Toplam 2 bin 600 köy çocuğuyla buluşuyorum. Her köy çocuğuna 1 kalem, 1 defter, 1 silgi, 1 kalem açacağı ile 1 dünya ve 1 Türk klasiği hediye ediyorum. Pandemi döneminde 'Eşekle gelen Dostoyevsk' isimli bir kitap yazdım. Bu kitabın gelirini de köy çocuklarına bağışladım. Bu kitap kısa sürede 3'üncü baskıyı yaptı. Ülkenin birçok yerini gezerken bugün de Saratlı beldesinde Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si olarak çocuklarla buluşmaya geldim. Hayallerimi çocuklara anlattım, onlar da bana anlatınca çok mutlu oluyorum" diye konuştu.
7'nci sınıf öğrencisi Yağmur Çelik "Bugün yazarımız eşekle okulumuza gelerek kitaplar dağıttı ve hayallerini anlattı. Öğrenciler olarak da biz hayallerimizi anlattık. Çok güzel bir gün geçirdik. Köy çocukları olarak çok sevindik. Onun dağıttığı kitapları okuyacağız" dedi.    DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-10-12 12:53:36

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