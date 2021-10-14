Anne ve okula götürdüğü 2 çocuğuna otomobil çarptı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da İlknur Koç (34) ile okula götürdüğü 2 çocuğuna, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Yaralanan anne ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi´nde meydana geldi. İlknur Koç, Kılıçaslan İlk ve Ortaokulu´nda öğrenim gören 6'ncı sınıf öğrencisi kızı Emine Koç (11) ve 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Muhammet Koç'u (9) yaya olarak okula götürmek için yola çıktı. Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuklarına Emine Demir (32) yönetimindeki 34 FM 3800 plakalı otomobil çarptı. Kazada İlknur Koç ile kızı Emine ve aılu Muhammet yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şokuyla ağlayan sürücü Emine Demir de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-10-14 11:05:43



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