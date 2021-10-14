Öğrenciler çaldı, vali ve belediye başkanı söyledi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları davete Belediye Başkanı Enver Dinçer ile birlikte icabet ederek, öğrencilerle birlikte türkü söyledi.

Aksaray Üniversitesi öğrencileri sosyal medya üzerinden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’ya ulaşarak, yapacakları çiğ köfte partisine davet etti. Öğrencileri kırmayan Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve daire müdürlerini de alarak öğrencilerin davetine katıldı. Aksaray Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer öğrencilerle sohbet etti. Ardından öğrenciler çiğ köfte masasını sererek çiğ köfte yoğurdu. Bu sırada öğrenciler saz ve gitarla Türk sanat müziği çalarken, Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer de türkü söyleyerek öğrencilere eşlik etti. Öğrencilerin çalıp protokolün söylediği çiğ köfte partisinde daire müdürleri de oyun havası eşliğinde oynayarak eğlendi.

Öğrencilerle birlikte olmanın çok güzel olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, davetlerinden dolayı teşekkür ettiği öğrencilerin her zaman arkasında ve destekçisi olduklarını vurguladı.

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