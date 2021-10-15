Tarihi eser kaçakçısı ve uyuşturucu taciri kardeşlere operasyon

Aksaray’da tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu imalatı yapan 2 kardeş jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 kardeşin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgiye ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek Özgür İ. (25) ve Ömer İ. (20) isimli 2 kardeşi takibe aldı. Teknik ve fiziksel takiple yaklaşık 2 hafta boyunca şüphelileri anbean takip eden jandarma ekipleri, yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kardeş kıskıvrak yakalanırken, evde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet eski döneme ait katana kılıç, 5 adet tarihi obje, 5 adet kök keneviri ve 48 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Kültürel mirasımızı korumak, gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak ve halkın can ve mal güvenliğini güvenceye almak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.

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