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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzenlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İHA

Kuzenlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Aksaray’da dedelerinden miras kalan evin hisselerini paylaşmak için bir araya gelen 3 kuzenin miras kavgası kanlı bitti. Kuzenlerden biri önce tüfeklerle havaya ateş açtı, sonra alkol şişeleriyle birbirlerine girdi. Kavgada 1 kişi başından aldığı şişe darbesiyle yaralandı.

Olay, Laleli Mahallesi 4658 Sokakta bulunan müstakil bir evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedelerinden miras kalan evin hisseni paylaşmak üzere bir araya gelen Ayhan U. (43), Tahir K. (39) ve Emrah K. (36) isimli 3 kuzen hisse payı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Emrah K. yanında bulundurduğu tüfekle havaya ateş açtı. Kardeşi Tahir K. ise cam şişe ile kuzeni Ayhan U.’yu darp etti. Cam şişe ile kafasından yaralanan Ayhan U. kanlar içinde yere yığılırken 2 kardeş hızla olay yerinden uzaklaştı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 kardeş polis ekiplerince yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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