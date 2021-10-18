Uyuşturucu tacirinin bahçeye gömdüğü zulayı “Kaput” buldu

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan 62 yaşındaki şahsın müstakil evinin bahçesine gömüp sakladığı zulasını jandarma narkotik köpeği "Kaput" buldu. Uyuşturucu maddenin yanı sıra 54 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Karacaören Köyünde müstakil bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mustafa İ. (62) isimli şahsın uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. 3 hafta boyunca yapılan takip sonucu birçok delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, jandarma narkotik köpeği “Kaput” ile birlikte evin her köşesini didik didik aradı. Yapılan aramalarda Kaput’un bahçede toprağı eşerek tepki vermesi üzerine yapılan incelemede toprak altına poşetle muhafaza edilerek gömülmüş 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 45 adet sikke ve 9 adet tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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