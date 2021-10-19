Kuzeyboru - PTT: 2-3

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) -

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Halid Cerit

KUZEYBORU: Matea Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)

PTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel)

SETLER: 23-25, 20-25, 25-21, 25-18, 12-15

SÜRE: 143 dakika (30, 32, 32, 28, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Kuzeyboru sahasında PTT'ye 3-2 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-10-19 21:14:49



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