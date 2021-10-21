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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da Sevgi Evlerinde sona yaklaşıldı

İHA

Aksaray’da Sevgi Evlerinde sona yaklaşıldı

Aksaray Belediyesi’nin devlet koruması altındaki çocukların huzur ve refah içerisinde yetişeceği ortamlar oluşturmak için başlattığı Sevgi Evleri projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Devlet koruması altındaki çocukların sevgi hoşgörü ve aile ortamında yetişmesi için Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından hayata geçirilen Sevgi Evleri Nevşehir Caddesi Şifahane Mahallesinde toplam 10 bin metrekare üzerine inşa edildi. Her yaş grubunun ayrı ayrı ortamlarda barınacağı şekilde dizayn edilen ve 8 bloktan oluşan sevgi evlerinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Kaba inşaatı ve çatı kaplaması yapılan sevgi evlerinin tüm bloklarında dış cephe kaplaması ve boyama işlemleri gerçekleştirildi. Proje içerisinde bir adet idari bina olmak üzere güvenlik binası ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için sosyal tesis yer alıyor. Sosyal tesis içerisinde oyun alanları, kantin, dinleme alanı ve eğitici donanımların bulunduğu bölümler bulunuyor. Çocukların barındığı alanlarda yaş gruplarına göre iki farklı bloktan oluşacak olan Sevgi Evlerinin birinci bloğunda 06 yaş çocuk evi yer alırken, 718 yaş grubundaki çocuklar için 4 adet blok yer alıyor. Sevgi Evleri projesinin inşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayan belediye ekipleri, çocukların spor yapacağı basketbol ve voleybol sahalarının yapımı için bahçede çalışmalarını başlattı. Çocukların hoş zaman geçirebilecekleri yürüyüş yolları, kamelyalar ve oyun gruplarının kurulumu noktasında da çalışmalarını sürdürülüyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sevgi Evlerinin inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bahçede kurulacak olan spor alanları, kamelyaları ve yürüyüş alanlarında çalışmaların başladığını vurguladı. Başkan Dinçer, devlet koruması altındaki çocukların en kısa sürede Sevgi Evlerindeki yeni yerlerine geçmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

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