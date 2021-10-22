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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

İHA

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Aksaray’da yolun karşısına geçmek isteyen çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula giden 8 yaşındaki M.Ş.’ye yolun karşısına geçmek istediği esnada Taşpazar Mahallesinden Paşacık Mahallesi istikametine seyreden E.E. (36) idaresindeki 41 KM 297 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü direksiyonu çevirerek refüje çarpıp durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı anlatan hafif ticari araç sürücüsü E.E., “Birden önüme fırladı. Önüme fırlayınca fren yaptım. Baktım çocuk çıktı. Çocuk beni de fark etti. O sağa kaçmaya başladı. Vurunca, durmayınca ben de kaldırıma vurup durdum” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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