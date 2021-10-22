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ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa şikayet etti

İHA

ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa şikayet etti

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesinin atamasını iptal ederek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal mecralarda tartışma konusu olan ve 28 Eylül'de işe başlamış bulunan öğretim üyesinin, üniversitemize sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın atanması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette başvurulmasına ilişkin hukuki süreç başlamıştır” denildi.

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