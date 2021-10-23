Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca “Çok mu içmişim?” diye polise sordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca “Çok mu içmişim?” diye polise sordu

İHA

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca “Çok mu içmişim?” diye polise sordu

Aksaray’da ters yoldan giderken karşısından gelen otomobille kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca, “Çok mu içmişim?” diye polis memuruna sordu. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücüye “Biraz fazla içmişsin” diyen polis memuruna sürücü, “İçerim ben” diye cevap verdi. Alkollü sürücü ve polis memurunun ilginç diyaloğu böyle yansıdı kameralara.

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi Camili Caddesi Yeşilova Beldesi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yoldan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden Farik B. (36) idaresindeki 42 ESU 51 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet S. (24) yönetimindeki 06 LPN 03 plakalı Tofaş marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralanırken kaza sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ehliyetine daha önce alkolden el konulmuş
Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken hafif ticari aracın sürücüsüne alkol testi yaptı. Polis aracının başında yapılan alkol testinde polis memuru sürücüye 2.44 promil alkollü çıktığını söyledi. Bunun üzerine sürücü, “Çok mu içmişim?” diye polis memuruna sorarken, polis memuru ise, “Biraz fazla içmişsin” diyerek cevap verdi. “İçerim ben” diye konuşan sürücüye polis memurunun ehliyet olup olmadığını sorması üzerine, “Ehliyet yok ki zaten bende” dedi.

“Sen benim hakkımda çekemezsin”
Yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü kedini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür ve hakaret etti. Polis memurlarına zor anlar yaşatan alkollü sürücü güçlükle araca bindirildi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ehliyeti olmadığı için 2698 TL ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 8 bin 94 TL para cezası kesti. Ehliyetine 5 yıl süreyle yeniden el konulan alkollü sürücünün aracıda polis ekiplerince bağlanarak otoparka çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi saldırdı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, ...
ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa şikayet etti
YEREL HABERLER ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa ...
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
YEREL HABERLER Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı
Aşıklı Höyük’ü sanat eserleri ile tanıtacaklar
YEREL HABERLER Aşıklı Höyük’ü sanat eserleri ile tanıtacaklar
Gasp etmek istediği genci darp etti, bekçiyi bıçakladı, “Çek abi hatıra kalır” dedi
YEREL HABERLER Gasp etmek istediği genci darp etti, bekçiyi ...
Aksaray’da güven denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da güven denetimleri aralıksız sürüyor
Aksaray’da Sevgi Evlerinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da Sevgi Evlerinde sona yaklaşıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.