Öğrenci taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan Talip Sever (55) idaresindeki 68 AAJ 046 plakalı minibüs, kavşakta Muhammed Öztürk'ün (24) kullandığı 68 EH 858 otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Muhammed Öztürk, Talip Sever, servisteki hostes Nazile Bayar (18) ile öğrenciler Ahmet Uygun (13), Muhammed Demir Yaşar (8), Ali Yağız Amaç (7), Yusuf Kaan Sert (6), Eda Eylem Amaç (17), Yusuf Efe Yaşar (6) ve Melih Salih Sert (14) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-10-24 13:43:12



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