Aksaray emniyetinden ‘şok’ uygulama

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde birçok noktada ‘şok’ uygulama gerçekleştirerek, hem trafik hem de asayiş yönünden denetim yaptı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı ‘şok’ uygulama yapıldı. Kent genelinde 6 farklı noktada 12 ekiple gerçekleştirilen uygulamada mahalle ve çarşı bekçileri araçları tek tek durdurdu. Durdurulan araçlarda polis ve bekçiler kimlik sorgulaması yaparken, trafik ekipleri sürücülere alkol testinin yanı sıra ehliyet ve ruhsat sorgulaması yaptı. Polis ve bekçiler, vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaptıktan sonra adli sicil kayıtlarında aranmasının olup olmadığını inceledi. Polis ve bekçiler tarafından araçlardan indirilen vatandaşların üst araması da yapıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ‘şok’ uygulama kapsamında vatandaşlar suç ve suçluya karşı duyarlı olmaları yönünde uyarıldı.

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