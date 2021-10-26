Hasan Dağı'nı bulut kapladı; seyirlik manzara oluştu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da bulunan 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut ile Türk bayrağı birlikte fotoğraflandı. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.
Anadolu'nun en yüksek rakımlı dağlarından olan, volkanik 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, dikkat çekti. Aksaraylı fotoğraf tutkunu Savaş Ulukaya, bulut ile Türk bayrağını birlikte fotoğrafladı. Çekilen görüntüler, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
'Hasan Dağı şapka taktı' yorumları yapılırken, bulut bir süre sonra dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-10-26 11:29:54
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