Balkondaki kombiden çıkan yangın paniğe neden oldu

Aksaray’da balkonda bulunan kombide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2401 Sokakta bulunan bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ev sahibi Şakir Ö. (46) tarafından balkonda bulunan doğal gaz kombisine su aktarımı yapıldı. Kombi, arızalanarak elektrik tesisatının şase yapması sonucu yanmaya başladı. Kombiden sıçrayan alevler balkonda bulunan eşyaları ve plastik kapı pencereyi tutuşturdu. Yangını gören ev sahibi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondaki yangına müdahale ederek yanan kombiyi ve eşyaları söndürdü. Polis ekipleri de bina içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Söndürme çalışmasının tamamlanmasının ardından kombi ve balkon kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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