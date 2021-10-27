Doçentlik belgesi sahte olduğu iddia edilen öğretim üyesi gözaltına alındı (2)

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Laçin'in yapılan sorgulamasında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-10-27 15:25:51
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