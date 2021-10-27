Doçentlik belgesi sahte olduğu iddia edilen öğretim üyesi gözaltına alındı (3)

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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ÖĞRETİM ÜYESİ TUTUKLANDI

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-10-27 21:21:26



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