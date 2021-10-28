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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazetecileri “Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni” diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı

İHA

Gazetecileri “Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni” diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı

Aksaray’da 16 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 4 şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye getirilirken gazetecileri, “Çek çek iyi çek, çıkınca alırım seni zaten” diye tehdit eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Yeşilova, Yeşiltepe, Yenikent beldeleri, köylerde ve il merkezinde meydana gelen 16 hırsızlık olayına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlattı. JASAT ekipleri çalışmalar kapsamında, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, evden hırsızlık, inşaattan hırsızlık, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüphelisi 4 şahsın kimliğine ulaştı. Şüphelilerin Yasin T. (26), Ömer Ö. (30), Uğur Ö. (26) ve Umut K. (25) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takiplerde çalınan malzemeler gibi birçok delile ulaşan JASAT ekipleri, şüphelilerin Yeşilova beldesinde bulunan 4 ayrı ikamete operasyon düzenledi. 16 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Gazetecilere "Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni" dedi çıkamadan tutuklandı
Jandarma ekiplerince getirilen şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarının üzerine yürümek istedi. Şüphelilerden Yasin T. adliye girişinde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Çek çek iyi çek, çıkınca alırım seni zaten, çek sen” diyerek tehditte bulundu. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden gazetecileri tehdit eden Yasin T. ve Ömer Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Uğur Ö. ile Umut K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarmadan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, yurtta asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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