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Tutuklanan öğretim üyesi: Bütün evraklarım ve belgelerim yasal

DHA

Tutuklanan öğretim üyesi: Bütün evraklarım ve belgelerim yasal


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından dün tutuklanan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in ifadesinde, 'Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum'' dediği öğrenildi. 
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Laçin, sevk edildiği mahkemece 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından tutuklandı. 
Suçlamaları kabul etmeyen Laçin'in ifadesinde,''Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Evraklarımı da savcılığa sundum'' dediği öğrenildi. 
  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-10-28 12:44:54

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