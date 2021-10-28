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Balyozla kapıyı kırıp yangına müdahale ettiler Mermer atölyesinde çalışılır halde unutulan kamyonet kül oldu

İHA

Balyozla kapıyı kırıp yangına müdahale ettiler Mermer atölyesinde çalışılır halde unutulan kamyonet kül oldu

Aksaray’da mermer imalathanesi içerisinde çalışır vaziyette unutulan kamyonet yangına neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri balyozla kapıyı kırıp yangına müdahale etti. İmalathanede maddi hasarın oluştuğu yangında kamyonetin kabini adeta kül oldu.
Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2010 Sokakta bulunan mermer imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanenin kapanış saatinde işyeri sahibi Mustafa Vural (56) 68 DC 778 plakalı kamyoneti çalıştırarak imalathane içerisine aldı. Vural, kamyoneti stop etmeyi unutarak dükkanı kilitleyip giderken, bir süre çalışan kamyonet motor kısmından yanmaya başladı. Kapalı imalathane içerisinden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına ilk olarak imalathanenin camlarını kırarak pencereden müdahale etti. Öte yandan diğer itfaiye erleri ise balyozla kapıyı kırmaya çalışırken, ekipler kısa sürede kırdıkları kapıdan içeriye girerek yangına müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülebilirken, kamyonetin kabin kısmı tamamen yanarak kül oldu.

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