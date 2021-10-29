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3 gaspçı film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı Yardım etmek için gitti ama “Gasp” edildi Polis ve gaspçılar arasında nefes kesen kovalamaca

İHA

3 gaspçı film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı Yardım etmek için gitti ama “Gasp” edildi Polis ve gaspçılar arasında nefes kesen kovalamaca

Aksaray’da ATM’den para çeken gencin parasını gasp eden 3 şüpheli ve polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Bölgeyi abluka altına alan polis ve bekçiler 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Şamlı Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan bir bankanın ATM’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak K. (21) isimli genç çalışarak biriktirdiği 3 bin TL’sini ATM’den çekti. Bu sırada yolun kenarında araç başında bulunan 3 kişi araçlarının bozulduğunu belirterek gençten yardım istedi. Yardım etmek için 3 kişinin bulunduğu aracın başına giden İshak K.’yı 2 kişi ellerinden tuttu, diğer 1 kişi de ATM’den çektiği 3 bir TL parasını aldı. 3 şüpheli İshak K.’yı orada bırakarak araçla olay yerinden kaçtı. İshak K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından yapılan anonsla bölge polis ve bekçiler tarafından adeta abluka altına alındı. Şüphelilerin kaçtığı 68 ABZ 820 plakalı Renault marka otomobili Paşacık Mahallesinde gören polis ekipleri dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarında aracı bırakarak kaçan 3 şüpheli bir binaya girdi. Bu sırada mahalle bekçileri de şahısların peşinden koşarak takip etti. Polis ekipleri şüphelilerin girdiği binadaki bir daireye baskın yaparak 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Kenan S. (21), Muhammet Fatih A. (20) ve Yasin Y. (24) saklandıkları ev sahibi Resul E. (23) ile birlikte gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşadığı gasp olayını anlatan İshak K. ise “ATM’den paramı çektim 3 bin TL. Daha sonra giderken karşı ara yoldan arkadaşlar “Yardım eder misin” diye beni çağırdılar. Ben yanına gidince arabadan 2 kişi daha indi. Beni sıkıştırıp elimdeki 3 bin TL’yi alıp kaçtılar. Belki parayı vermesem bana bir zarar verebilirlerdi” dedi.

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